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​Окупанти зранку обстріляли три громади на Сумщині

Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередачі.

​Окупанти зранку обстріляли три громади на Сумщині
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Зранку 5 грудня російські війська обстріляли Білопільську громаду на Сумщині. По прикордонному селу ударили з мінометів 120 мм калібру.

Про це повідомив у фейсбуці голова Сумької ОВА Дмитро Живицький.

"Ситуація на прикордонні станом на 09:30. Зранку російські війська обстріляли Білопільську громаду. По прикордонному селу ударили з мінометів 120 мм калібру. Було 23 «прильоти». Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередачі", - йдеться в повідомленні.

Також із мінометів окупанти обстріляли Великописарівську громаду, там зафіксовано два "прильоти". І ще 30 снарядів зі ствольної артилерії ворог спрямував на Новослобідську громаду. Наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, у неділю станом на 21 годину ворог обстріляв чотири громади Сумщини, всього завдавши 64 удари.

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