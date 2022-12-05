​Окупанти зранку обстріляли три громади на Сумщині

Зранку 5 грудня російські війська обстріляли Білопільську громаду на Сумщині. По прикордонному селу ударили з мінометів 120 мм калібру.

Про це повідомив у фейсбуці голова Сумької ОВА Дмитро Живицький.

"Ситуація на прикордонні станом на 09:30. Зранку російські війська обстріляли Білопільську громаду. По прикордонному селу ударили з мінометів 120 мм калібру. Було 23 «прильоти». Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередачі", - йдеться в повідомленні.

Також із мінометів окупанти обстріляли Великописарівську громаду, там зафіксовано два "прильоти". І ще 30 снарядів зі ствольної артилерії ворог спрямував на Новослобідську громаду. Наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, у неділю станом на 21 годину ворог обстріляв чотири громади Сумщини, всього завдавши 64 удари.