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У неділю російські війська завдали 64 удари по чотирьох громадах Сумщини, - Живицький

Про жертв і руйнування не повідомляється.

У неділю російські війська завдали 64 удари по чотирьох громадах Сумщини, - Живицький
Обстріли Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

У неділю станом на 21 годину ворог обстріляв чотири громади Сумщини, всього завдавши 64 удари.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили 64 удари по території області. Під ворожим вогнем були чотири громади", - йдеться у повідомленні.

Юнаківську громаду російські війська обстріляли з мінометів 120 мм калібру. 35 мін розірвалися на околицях прикордонного села. Без постраждалих.

По Новослобідській громаді працювала ворожа артилерія, було п'ять "прильотів". Відомо про сім пошкоджених приватних будинків місцевих мешканців. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.

Великописарівську громаду загарбники обстріляли двічі за день. 24 ворожі міни 120 мм калібру розірвалися на прикордонні Сумщини. Без жертв і руйнувань.

У напрямку наших населених пунктів у Шалигинській громаді ворог здійснив постріли з автомату. Без наслідків.

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 грудня, у Сумській області російські загарбники знищили склади агропідприємства. На території господарства розірвалися 24 снаряди.

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