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На Сумщині російські війська знищили склади агропідприємства

На території господарства розірвалися 24 снаряди.

На Сумщині російські війська знищили склади агропідприємства
Фото: t.me/Zhyvytskyy/6420

Вчора, 2 грудня, у Сумській області російські загарбники знищили склади агропідприємства.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"На фото - наслідки вчорашнього обстрілу прикордонного села Зноб-Новгородської громади. Вщент зруйновані склади та ангари належать одному із місцевих агропідприємств", - написав він.

Живицький уточнив, що росіяни ударили по складах із САУ. На території господарства розірвалися 24 снаряди.

За словами голови ОВА, окупанти не вперше обстрілюють саме ці склади, кілька днів тому вже були влучання в них. Цього разу від приміщень аграріїв майже нічого не залишилось.

Фото: t.me/Zhyvytskyy/6420

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Нагадаємо, за 2 грудня росіяни обстріляли чотири громади Сумщини.

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