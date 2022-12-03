За добу ворог втратив під Бахмутом 81 людину вбитими, - Східне угруповання ЗСУ

Бахмутський напрямок на Донеччині зараз став найважчим у війні Росії проти України.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє 24 канал.

"На сьогодні Бахмутський напрямок – це найкривавіший, найжорстокіший і найважчий напрямок в російсько-українській війні. І, напевно, ключова точка вирішення цієї війни. Там ворог щодоби йде на штурми в районі різних міст: Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів", – розповів Череватий.

За його словами, лише за минулу добу під Бахмутом зафіксовано 261 ворожий обстріл із різних систем артилерії.

"На фоні цього всього противник несе дуже великі втрати, щодоби саме на Бахмутському напрямку, напевно, найвища концентрація втрат ворога. Лише за цю добу він втратив 81 людину вбитими та 68 пораненими", – сказав спікер ЗСУ.

Як заявив Череватий, загалом на східному фронті росіяни зазнають найбільших втрат, але борються за Бахмут, щоб на політичному рівні показати "звільнення Донбасу" та пояснити, "навіщо гинули солдати Росії".

Він додав, що Сили оборони постійно у важких умовах завдають зустрічних ударів, масово знищуючи особовий склад та техніку.

"І якщо говорити в цілому, то ворог виснажується в цих боях", – сказав речник.

Нагадаємо, що за оцінкою британської розвідки, захоплення Бахмута росіянами матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно це дозволило би Росії загрожувати таким містам як Краматорськ і Словʼянськ.

Бахмутський та Авдіївський напрямки є місцями найзапекліших боїв. Ворог продовжує там наступ. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів.