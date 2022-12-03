Росія вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєнь, - ГУР

Деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра.

За даними воєнної розвідки України, Росія вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє пресслужба відомства.

За його словами, це вказує на те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра.

«Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом», - зазначив Скібіцький.

Але, він додав, що за рахунок обходу економічних санкцій Росія ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти України.

Зокрема, упродовж двох місяців РФ вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з Білорусі.

Також, за даними ГУР, РФ веде переговори з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ «Смерч» та «Ураган», яких у неї дефіцит. Крім того, продовжуються переговори Росії з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.

За словами Скібіцького, існують відповідні проекти домовленостей угод між цими країнами, але наразі поставок такого озброєння не зафіксовано.

Нагадаємо, що росіяни використовують радянські крилаті ракети для виснаження української ППО.А ракети Х-101 та “Калібр” спрямовуються на об’єкти критичної інфраструктури і житлові квартали.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 000 ракетних ударів.