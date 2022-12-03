ДБР провело обшуки у двох департаментах КМДА

Державне бюро розслідувань провело обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації. Справа стосується нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

У пресслужбі ДБР повідомили, що працівники вилучили документи щодо оголошення проведення конкурсу із залучення інвестора та виконання умов інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств. Зафіксовано факти нецільового використання парку.

"Встановлено, що у 2015 році одне зі столичних товариств уклало інвестиційний договір із КМДА щодо будівництва спортивних об’єктів та споруд. Однак, за даними слідства товариство не виконує умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту", – зазначили в ДБР.

За даними слідства, роботи, які мали бути виконані ще до березня 2022 року, наразі здійснені лише на 30% від заявленого в проєктно-кошторисній документації.

Загальна сума інвестицій по інвестиційному договору складає майже 149 млн гривень.

Працівники ДБР перевіряють причетність службових осіб КМДА до причин невиконання підприємством умов інвестиційного договору впродовж останніх 7 років. Провадження відкрито за статтею про зловживання влади та слубовим становищем, що передбачає покарання у вигляді позбавлення воді строком до шести років.

За даними УП, йдеться про парк "Муромець". Парк "Муромець" розташовано в Деснянському районі, між Оболонню і Троєщиною на Трухановому острові і острові Муромець. На території парку облаштовано так званий X-Park.