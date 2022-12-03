Настав час надати Україні Patriot, - Кулеба

Міністр нагадав, що такі системи можуть захистити критичну інфраструктуру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «настав час» ухвалити рішення про надання Києву систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.

«Ми почали нашу розмову про Patriot на самому початку війни – ще фактично до війни. Але зараз настав час приймати рішення», – сказав Кулеба.

Він додав, що не має «ані найменшого сумніву, що ми (українці – ред.) переживемо цю зиму».

«Питання в тому, якою буде ціна, щоб пережити цю зиму. І, безумовно, наявність Patriot та інших передових систем протиповітряної оборони, їх доставка в Україну впродовж тижнів, а не місяців, різко знизить цю ціну. І це дозволить нам захистити наші міста та нашу критично важливу інфраструктуру», – наголосив міністр.

Нагадаємо, що США розглядають можливість надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Зараз ППО є головним пріоритетом, і Вашингтон обдумує всі можливості, які могли б допомогти українцям протистояти російським нападам, наголосили у Пентагоні.

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, серед країн НАТО триває обговорення надання Україні систем ППО Patriot.

На думку речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, передача Україні систем Patriot є політичним питанням, однак у разі їх надання українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати.