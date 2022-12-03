Настав час надати Україні Patriot, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «настав час» ухвалити рішення про надання Києву систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.
«Ми почали нашу розмову про Patriot на самому початку війни – ще фактично до війни. Але зараз настав час приймати рішення», – сказав Кулеба.
Він додав, що не має «ані найменшого сумніву, що ми (українці – ред.) переживемо цю зиму».
«Питання в тому, якою буде ціна, щоб пережити цю зиму. І, безумовно, наявність Patriot та інших передових систем протиповітряної оборони, їх доставка в Україну впродовж тижнів, а не місяців, різко знизить цю ціну. І це дозволить нам захистити наші міста та нашу критично важливу інфраструктуру», – наголосив міністр.
Нагадаємо, що США розглядають можливість надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Зараз ППО є головним пріоритетом, і Вашингтон обдумує всі можливості, які могли б допомогти українцям протистояти російським нападам, наголосили у Пентагоні.
Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, серед країн НАТО триває обговорення надання Україні систем ППО Patriot.
На думку речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, передача Україні систем Patriot є політичним питанням, однак у разі їх надання українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати.