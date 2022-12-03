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Настав час надати Україні Patriot, - Кулеба

Міністр нагадав, що такі системи можуть захистити критичну інфраструктуру.

Настав час надати Україні Patriot, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «настав час» ухвалити рішення про надання Києву систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю CNN.

«Ми почали нашу розмову про Patriot на самому початку війни – ще фактично до війни. Але зараз настав час приймати рішення», – сказав Кулеба.

Він додав, що не має «ані найменшого сумніву, що ми (українці – ред.) переживемо цю зиму».

«Питання в тому, якою буде ціна, щоб пережити цю зиму. І, безумовно, наявність Patriot та інших передових систем протиповітряної оборони, їх доставка в Україну впродовж тижнів, а не місяців, різко знизить цю ціну. І це дозволить нам захистити наші міста та нашу критично важливу інфраструктуру», – наголосив міністр.

Нагадаємо, що США розглядають можливість надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Зараз ППО є головним пріоритетом, і Вашингтон обдумує всі можливості, які могли б допомогти українцям протистояти російським нападам, наголосили у Пентагоні.

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, серед країн НАТО триває обговорення надання Україні систем ППО Patriot.

На думку речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, передача Україні систем Patriot є політичним питанням, однак у разі їх надання українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати. 

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