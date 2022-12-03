Захисники ліквідували ще 510 окупантів, знищили танк і артилерійську систему, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 грудня орієнтовно склали 90 600 осіб. За минулу добу оборонці лікавідували ще 510 окупантів.

Також захисники знищили ще один ворожий танк. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 5886 (+3)

артилерійських систем – 1906 (+1)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 210 (+0)

літаків – 280 (+0)

гелікоптерів – 263 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8)

крилаті ракети – 531 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8)

спеціальна техніка – 163 (+0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, українські морпіхи ліквідували за тиждень понад 70 російських загарбників. Також вони вразили дві одиниці причіпної артилерії, один зенітно-ракетний комплекс, один міномет, три одиниці АТТ, вісім безпілотників та два сховища з боєприпасами.