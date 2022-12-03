Захисники ліквідували ще 510 окупантів, знищили танк і артилерійську систему, – Генштаб

Також захисники знищили ще один ворожий танк. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.
Інші втрати:
- бойових броньованих машин – 5886 (+3)
- артилерійських систем – 1906 (+1)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засоби ППО – 210 (+0)
- літаків – 280 (+0)
- гелікоптерів – 263 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8)
- крилаті ракети – 531 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8)
- спеціальна техніка – 163 (+0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо, українські морпіхи ліквідували за тиждень понад 70 російських загарбників. Також вони вразили дві одиниці причіпної артилерії, один зенітно-ракетний комплекс, один міномет, три одиниці АТТ, вісім безпілотників та два сховища з боєприпасами.