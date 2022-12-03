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Після обстрілу Очаківської громади день і ніч у Миколаївській області були відносно спокійні, – Кім

Попередній обстріл області відбувся вчора вранці. 

Після обстрілу Очаківської громади день і ніч у Миколаївській області були відносно спокійні, – Кім
Окупанти (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Учора близько 11:19 росіяни обстріляли ракетами залпового вогню акваторію Очаківської громади. Поранених немає.

Після цього решта області мали відносно спокійні день і ніч. Такі дані станом на 8:30 ранку 3 грудня опублікував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

За його словами, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Удару по Очаківській громаді ворожі війська завдали й 1 грудня вдень. Минулося без потерпілих. 

Нагадаємо, речник Одеської ОВА сьогодні вранці попередив про чотири російські ракетоносії в Чорному морі. Сумарний залп може складати 24 ракети. Загроза удаів висока. 

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