Після обстрілу Очаківської громади день і ніч у Миколаївській області були відносно спокійні, – Кім

Учора близько 11:19 росіяни обстріляли ракетами залпового вогню акваторію Очаківської громади. Поранених немає.

Після цього решта області мали відносно спокійні день і ніч. Такі дані станом на 8:30 ранку 3 грудня опублікував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Удару по Очаківській громаді ворожі війська завдали й 1 грудня вдень. Минулося без потерпілих.

Нагадаємо, речник Одеської ОВА сьогодні вранці попередив про чотири російські ракетоносії в Чорному морі. Сумарний залп може складати 24 ракети. Загроза удаів висока.