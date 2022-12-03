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Росіяни обстріляли чотири райони Харківської області

Поранено чоловіка, його стан середній. 

Росіяни обстріляли чотири райони Харківської області
Обстріли Харківської області
Фото: Олег Синєгубов

Армія Росії за добу била по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського, Ізюмського районів. Відомо про одного пораненого – у Вовчанську.

Це – 55-річний чоловік. Його госпіталізували, стан оцінюється як середній, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

"У Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава", – додав він.  Після півночі ворог завдав удару по Куп'янську. Є пошкодження будівлі, зруйнований гараж, повилітали вікна в приміщеннях. Без постраждалих. 

Нагадаємо, що цієї ночі під ворожим вогнем перебували будинки мирних людей і в Дніпропетровській області. Про поранених даних немає, але є руйнування багатоповерхівок і підприємств. 

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