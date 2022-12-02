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Внаслідок вибуху в Одесі постраждали семеро людей, - поліція

Двоє з постраждалих громадян - цивільні.

Внаслідок вибуху в Одесі постраждали семеро людей, - поліція
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в Одесі, в результаті котрого постраждало семеро людей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Одеській області.

За попередніми даними, патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохорівській. 

Під час перевірки автомобіля правоохоронці виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети. 

На місце події прибула слідчо-оперативна група, після чого і стався вибух. “Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян та п’ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували”, - зазначили в поліції.

На місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, у Харкові двоє підлітків отримали поранення внаслідок вибуху боєприпасу.

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