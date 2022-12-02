Головне за день. П'ятниця, 2 грудня

Ворожа провокація на Запоріжжі, перший транш гранту від США, об'єднання міністерств, закривавлені посилки українським дипломатичним установам. Яким запам’ятається 282-й день повномасштабної війни.

Другий зимовий день відзначився кількома повітряними тривогами в багатьох областях і в столиці - на щастя, нетривалими.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація поточної доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удару по його взводному опорному пункту.

Окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення; чотирьох ракетних ударів по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

У населеному пункті Михайлівка, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, ворог з метою звинувачення Сил оборони України у знищенні цивільної інфраструктури підпалив будівлю навчального закладу “Михайлівське вище професійне училище”.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 2 грудня – в новині.

Противник минулої доби атакував 13 населених пунктів Донецької області. Загинули й дістали травм цивільні люди. Ворог застосував ЗРК С-300, РЗСВ “Град”, “Смерч”, ракети і артилерію.

Зруйновано й пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 10 житлових будинків, гімназію, технікум, металургійний завод, ТЕС, тепломережу, будівлю непрацюючого підприємства, господарчі споруди, авто.

Під масованим вогнем також залишається Бахмут.

За допомогою поліції евакуйовано 78 людей, а з початку обов’язкової евакуації – понад 31 700, серед них 4 764 – діти, 1 922 – люди з інвалідністю.

В Україну надійшов перший транш гранту від США у розмірі 1,5 млрд доларів, повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, отримані кошти - перша частина з 4,5 млрд доларів, виділених Сполученими Штатами Америки через цільовий фонд Світового банку.

"Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо", - розповіли в Міністерстві.

Кабмін на засіданні 2 грудня ухвалив рішення об'єднати Міністерство інфраструктури й Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, такий крок має посилити "управлінські можливості" та додати "більшої ефективності процесу планування та реалізації програм відновлення".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, тепер Мінінфраструктури перейменували на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Після вибуху посилки в посольстві Іспанії нові погрози отримала низка українських дипломатичних установ. До посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. І це ще не найстрашніше: за словами речника МЗС України Олега Ніколенка, у пакунках були очі тварин.

Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. У чому сенс жахливих послань, наразі невідомо.

"Вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольству в США надійшов лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надіслано із території однієї європейської країни", – зазначив Ніколенко.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є підстави вважати це добре спланованою кампанією терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. "Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", – наголосив він.

Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. За дорученням Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в межах України та за кордон загалом переміщено понад 11,5 млн українців.

За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, якщо західні країни надають допомогу українцям, Росія примусово вивозить громадян України, примушує проходити фільтраційні заходи і фактично депортує під виглядом так званого порятунку. “Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, і Україна порушує це питання на всіх рівнях”, – заявила заступниця міністра.

Детальніше – в новині.

Рада національної безпеки і оборони застосувала персональні санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебідя) та колишнього народного депутата Вадима Новінського. Також санкції застосовані проти щонайменше пʼяти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб, повідомили джерела LB.ua.

Новінський влітку склав повноваження депутата, пояснивши це війною і окупацією Маріуполя, від округу якого пройшов до парламенту в 2019 році. Висвячений митрополитом УПЦ (МП) Онуфрієм на диякона.

У Києво-Печерській Лаврі, намісником якої є митрополит Павло, під час безпекових заходів СБУ неодноразово виявляла антиукраїнські матеріали, а її деякі священнослужителі вихваляли "русскій мір".

Подробиці – в нашій новині.

СБУ повідомила про підозру звільненому митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), що виправдовував захоплення Криму. Це – Іоасаф, у якого в жовтні виявили докази проросійської діяльності.

Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів у регіоні, повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим. "Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ", – додали в СБУ.

Правоохоронці зʼясували, що в церквах громади вірянам роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку тисячами друкували в типографіях Росії. В цих книгах автори-росіяни ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Більше інформації – в нашій новині.

У Гостомелі, що на Київщині, група "поціновувачів" творчості Банксі зрізала зі стіни зруйнованого росіянами будинку його графіті.

Зловмисників затримали, графіті вилучили. За словами керівника Київської ОВА Олексія Кулеби, роботи Бенксі на Київщині перебувають під охороною поліції.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!