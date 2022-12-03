Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

У Макіївці окупанти роздають повістки на "мобілізацію" у чергах за водою

Щоб отримати воду, треба показати паспорт і документ про військовий облік.

У Макіївці окупанти роздають повістки на "мобілізацію" у чергах за водою
Фото: Цензор

Окупанти вирішили скористатися ситуацією з відсутністю водопостачання в окупованій Макіївці Донецької області. Вони почали роздавати повістки на "мобілізацію" в чергах за водою.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

"Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто ворог використовує кризу в регіоні як метод виявлення чоловіків для поповнення своєї армії", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, воду у Макіївці роздають в пляшках з 9-ї до 15-ї години. Щоб її отримати, необхідно пред'явити паспорт або свідоцтво про народження для дітей. А у чоловіків додатково перевіряються відмітки про постановку на облік у військкоматі. Кожен з них може отримати повістку, стоячи в черзі.

Нагадаємо, що за офіційними даними, на території окупованого Криму Росія мобілізувала на війну проти українців близько 2000 осіб. Їх відправили в 47-му мотострілецьку дивізію російських збройних сил.

Також у Росії через мобілізацію чоловіків на війну у деяких галузях промисловості почалася нестача робочої сили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також