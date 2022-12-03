У Макіївці окупанти роздають повістки на "мобілізацію" у чергах за водою

Щоб отримати воду, треба показати паспорт і документ про військовий облік.

Окупанти вирішили скористатися ситуацією з відсутністю водопостачання в окупованій Макіївці Донецької області. Вони почали роздавати повістки на "мобілізацію" в чергах за водою.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто ворог використовує кризу в регіоні як метод виявлення чоловіків для поповнення своєї армії", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, воду у Макіївці роздають в пляшках з 9-ї до 15-ї години. Щоб її отримати, необхідно пред'явити паспорт або свідоцтво про народження для дітей. А у чоловіків додатково перевіряються відмітки про постановку на облік у військкоматі. Кожен з них може отримати повістку, стоячи в черзі.

Нагадаємо, що за офіційними даними, на території окупованого Криму Росія мобілізувала на війну проти українців близько 2000 осіб. Їх відправили в 47-му мотострілецьку дивізію російських збройних сил.

Також у Росії через мобілізацію чоловіків на війну у деяких галузях промисловості почалася нестача робочої сили.