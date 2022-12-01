У Криму на війну мобілізували щонайменше 2000 осіб, наближається нова хвиля призову

За офіційними даними, на території окупованого Криму Росія мобілізувала на війну проти українців близько 2000 осіб. Їх відправили в 47-му мотострілецьку дивізую російських збройних сил, пише Радіо Свобода.

Призов супроводжувався пропагандистською акцією. 27 вересня на головний майдан Севастополя зігнали бюджетників. Окупанти проголосили промову про "борг під вітчизною" і "ратну службу". Діти роздали військовим листи і малюнки, священник – іконки. Моібілзованих вантажили в авто під "Прощання словʼянки". Дружини й матері ридали і говорили журналістам, що мобілізовані – герої, і вони ними пишаються.

Першу партію мобілізованих з 600 осіб поділили на дві групи. Одну відправили на полігон у східній частині Криму, другу – на базу 810-ої бригади на околиці Севастополя. Там їх поселили в наметах на футбольному полі.

"Ймовірно, станом на кінець листопада значна частина мобілізованих кримчан уже перебувають на фронті", – припустили журналісти.

Офіційно про це не говорили, але кримські ЗМІ 8 листопада писали, що до кінця тижні призовників відправлять на місця служби. Відмічалося, що багато з них не мають касок і бронежилетів.

Українські дані свідчать, що деяких мобілізованих уже в вересні відправили в зону боїв у Херсонській області.

Окупанти обіцяють кримчанам зарплату по 195 000 рублів за мобілізацію – це близько 116 000 гривень. Однак родичі військових повідомляють про інші цифри. Контрактнику Конахіну за місяць нарахували 31 000 рублів. Чоловіку Баришеву за той же місяць ще менше – 17 000 рублів, хоча він три місяці був у зоні боїв. Також окупанти обманюють щодо термінів контрактів. Тим, у кого вони закінчилися, не дозволяють звільнитися.

20 листопада голова Меджлісу кримськотатрського народу Рефат Чубаров попереджав, що в Криму готується вже друга хвиля мобілізації.

Нагадаємо, у версені окупаційна влада у місцях компактного проживання кримських татар проводила масштабну кампанію з насильницького доставлення мешканців до пунктів мобілізації.