Генштаб не виключає російських провокацій з порушенням державного кордону України

Росія продовжує переміщувати особовий склад, озброєння і військову техніку для комплектування підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Зберігається загроза завдання найближчим часом ракетних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури та військових обʼєктах, повідомив на брифінгу заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Цілями дій ворога є спричинення паніки українців для дестабілізації обстановки. Протягом тижня росіяни на стратегічних бомбардувальниках Ту-95 виконували польоти в Самарській, Оренбурзькій і Саратівській областях, у східній частині Росії та над Баренцовим морем. Для відпрацювання питань дозаправки літаків у повітрі залучалися літаки Іл.

Військово-транспортна авіація Росії виконувала завдання щодо переміщення особового складу на аеродроми Міллєрова, Ростов-на-Дону і Таганрог. У Білорусі ознак формування наступальних угруповань немає. На білоруських полігонах триває підготовка окупантів. Надалі Білорусь продовжить брати участь у війні проти українців, надаючи Росії повітряний простір для ударів та постачаючи боєприпаси.

У прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей зберігається угруповання військ для демонстраційних дій.

Протягом тижня ворог 39 разів відкривав вогонь по прикордонних районах Сумської і Чернігівської областей. Очікується, що ворог зберігатиме присутність у прикордонних районах із Україною, щоб не допустити перекидання наших військ на інші напрямки. Також продовжить артилерійські та ракетні обстріли, не виключені провокації з порушенням державного кордону України. Але пріорітетом залишається утримання позицій росіян у Донецькій і Луганській областях та сухопутного коридору до АР Крим.

На сході росіяни зосередились на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Купʼянському, Лиманському і Новопавлівському та Оріхівському напрямках веде активну оборону на захоплених рубежах.

Протягом тижня росіяни наступали в районі населених пунктів Зимне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка. Без успіху.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно наступав у районах Діброви, Білогорівки Верхньокамʼянського, Спірного. Завдав ракетних ударів у районах Словʼянськ-Біленьке, авіаударів в районах Білогорівки, Золотарівки та Спірного. На цьому ж напрямку ворог продовжує облаштування другої лінії оборони. Росіяни перемістили до 100 одиниць автомобільної техніки для інженерно-фортицікаційного обладнання.

На Бахмутському напрямку захисники відбили спроби ворога провести наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Опитне, Майорськ, Північне. Ворог кидає резерви на напрямки Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Курдмівка та Майорськ.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках росіяни вели наступальні дії в районах Красногорівки, Водяного, Первомайського, Невельського, Марʼїнки та Новомихайлівки. Завдав авіаударів у районах н.п. Веселе, Андріївка, Водяне, Невельське, Марʼїнка, Вугледар та Пречистівка.

Загалом протягом тижня на східних напрямках було 419 бойових зіткнень, ворог уразив понад 560 обʼєктів цивільної інфраструктури. Очікується, що окупанти на Бахмутському і Авдіївському напрямках продовжуватимуть наступальні дії, на Лиманському і Новопавлівському напрямках активізує наступальні дії для перехоплення тактичної ініціавтиви. Триватиме перегруповання для створення кількісної переваги.

У південних областях за тиждень ворог завдав ракетних ударів у районах Комишувахи, Ушуг, Розумівки, з.ст. Моїсіївка, авіаційних ударів у районах Времівки, Ольгінського, Степового, Білогірʼя, Чарівного, Щербаків та Нової Данилівки. Загалом за тиждень було 630 обстрілів із різного озброєння, зокрема 68 обстрілів біля Херсона та Антонівки.

Крим і далі лишається військової базою окупантів. У польовому парку військової техніки біля Медведівки – 750 одиниць військової техніки. Росіяни встановили додаткові загородження у Севастопольскій бухті.

За листопад ворог випустив 239 крилатих ракет і 80 безпілотників типу Shahed по Україні. Основними цілями залишаються енергетичні обʼєкти.

24 листопада артилерійський підрозділ збройних сил Росії помилково обстріляв підрозділ мобілізованих окупантів на південно-західній околиці Цукурів. Внаслідок потрапляння снаряду в намет 14 окупантів загинули, семеро були поранені. Російські спецслужби констатують збільшення кількості дезертирів, які намагаються втікти назад до Росії. Щоденно затримують 10-50 військових.

Нагадаємо, попереднього масованого ракетного удару Росія завдала по Україні 23 листопада. Є ознаки підготовки нової атаки.