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Норвегія планує багаторічну підтримку у відбудові України

Крім того, країна допомагатиме Україні пережити зиму.

Норвегія планує багаторічну підтримку у відбудові України
Прапор Норвегії

Норвегія планує надавати всебічну підтримку нашій державі протягом тривалого часу.

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на заяву премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільній пресконференції в Берліні з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

"Російський терор триває, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити холодну зиму", - сказав Стьоре.

Він зазначив, що Норвегія візьме участь у відбудові України.

"Про це буде оголошено наступного року, і це має тривати багато років. Це історична спроба, і ми хочемо, щоб багато країн зробили свій внесок", - наголосив норвезький премʼєр.

Крім того, Стьоре нагадав, що його країна посприяла, аби Україна могла купувати газ на зиму. Цю ініціативу координує Європейський банк розвитку.

Раніше, в липні, під час візиту прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Стьоре, стало відомо, що Норвегія передасть Україні допомоги на 1 млрд євро до кінця року.

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