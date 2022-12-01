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Окупанти у кілька разів збільшили обстріли Купʼянського району

Ворог стріляє по прикордонню. 

Окупанти у кілька разів збільшили обстріли Купʼянського району
Куп'янськ (ілюстративне фото)
Фото: тг-канал Тимошенко Офіс президента

Російські війська у кілька разів збільшили інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі Харківської області. Учора вони постійно стріляли артилерією по населених пунктах прикордонних громад, що спричнило пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, є також влучання по відкритих територіях, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади – горіли гаражі, пошкоджені фасади приватних будинків", – написав він у Телеграм.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги – без постраждалих.

Про те, як живе Купʼянський район, читайте в матеріалі LB.ua "Без води, дров, світла і зв'язку: що залишилося в селах на Куп’янщині". 

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