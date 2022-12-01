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Росія може продовжувати війну в Україні протягом всієї зими, – Білий дім

"Росіяни не продемонстрували жодних ознак того, що вони збираються зупинити або сповільнити атаки на цивільну інфраструктуру".

Росія може продовжувати війну в Україні протягом всієї зими, – Білий дім
Речник Пентагону Джон Кiрбi
Фото: EPA/UPG

Росія, ймовірно, продовжить свою війну в Україні принаймні протягом усієї зими.

Таке припущення висловив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише "Голос Америки".

"Росіяни не продемонстрували жодних ознак того, що вони збираються зупинити або сповільнити атаки на цивільну інфраструктуру, які вони здійснюють протягом останніх кількох тижнів. Фактично, всі ознаки, які ми бачимо, свідчать про те, що вони мають намір продовжувати це робити", – сказав Кірбі.

Він також нагадав про оголошений напередодні новий пакет допомоги від США у 53 мільйони доларів на відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Ми можемо спробувати допомогти Україні, щоб світло було в якомога більшій кількості вікон протягом зими, але це буде викликом, тому що ми не думаємо, що росіяни зупиняться", – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, Росія цілеспрямовано бʼє по українській інфраструктурі з 10 жовтня. Кожен з ударів призводив до відключень електроенергії – різних за масштабами. Після початку опалювального сезону удари призводили і до перебоїв із постачанням тепла.

Останнього удару росіяни завдали 23 листопада. Українське військово-політичне керівництво попередило, що цього тижня ворог може вчинити нову атаку, тож слід бути обачними і дотримуватися правил повітряної тривоги.

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