Херсон знеструмлено через російські обстріли

Станом на вчора з живленням були вже 65% міста.

У Херсоні через російські обстріли зникла напруга в електромережах. Про це вранці 1 грудня повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"«Херсонобленерго» вже працює над усуненням проблеми", – написав він у Телеграм.

Російська армія при виході з Херсона лишила місто повністю знеструмленим. Почати підключення електроенергії вдалося 26 листопада.

Станом на 30 листопада, за даними ОВА, було заживлено 75% центральної частини міста, в мікрорайонах електроенергія повернулась на 50-95%. Загалом Херсон був забезпечений елекроенергією на 65%.