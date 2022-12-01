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Херсон знеструмлено через російські обстріли

Станом на вчора з живленням були вже 65% міста. 

Херсон знеструмлено через російські обстріли
Херсон (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У Херсоні через російські обстріли зникла напруга в електромережах. Про це вранці 1 грудня повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. 

"«Херсонобленерго» вже працює над усуненням проблеми", – написав він у Телеграм. 

Російська армія при виході з Херсона лишила місто повністю знеструмленим. Почати підключення електроенергії вдалося 26 листопада. 

Станом на 30 листопада, за даними ОВА, було заживлено 75% центральної частини міста, в мікрорайонах електроенергія повернулась на 50-95%. Загалом Херсон був забезпечений елекроенергією на 65%.

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