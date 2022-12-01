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Росія створює “суди” на захоплених територіях України

Окупанти хочуть “легалізувати” репресії проти українців.

Росія створює “суди” на захоплених територіях України
Фото: donbasssos.org

Росія розпочала створення “судів” на захоплених територіях України задля “легалізації” репресій.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

“За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція “судової системи” регіони з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів гастролерів та низки місцевих зрадників”, – йдеться у повідомленні.

У центрі наголошують, що “всі рішення цих псевдосудів є юридично нікчемними, а отже не мають жодних правових наслідків”. 

“Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ”, – зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, окупанти намагаються змусити мешканців окупованих територій південних областей України віддавати дітей до російських шкіл.

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