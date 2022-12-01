Росія створює “суди” на захоплених територіях України

Росія розпочала створення “судів” на захоплених територіях України задля “легалізації” репресій.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

“За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція “судової системи” регіони з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів гастролерів та низки місцевих зрадників”, – йдеться у повідомленні.

У центрі наголошують, що “всі рішення цих псевдосудів є юридично нікчемними, а отже не мають жодних правових наслідків”.

“Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ”, – зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, окупанти намагаються змусити мешканців окупованих територій південних областей України віддавати дітей до російських шкіл.