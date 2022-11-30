На окупованому півдні окупанти вистежують дітей, які не ходять до російських шкіл

Росіяни перевіряють дітей, якщо ті перебувають у навчальний час на вулиці.

Окупанти намагаються змусити мешканців окупованих територій південних областей України віддавати дітей до російських шкіл.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Росіяни перевіряють дітей, якщо ті перебувають у навчальний час на вулиці.

“Також чи навчається дитина в російській школі перевіряють завезені з РФ лікарі під час медоглядів, які влаштували росіяни”, – йдеться у повідомленні.

Також окупанти перевіряють, чи не встановлено на телефонах дітей і їх батьків додатки української онлайн-школи.

“Зауважимо, що водночас росіяни обіцяють одноразові виплати в 10 тис. рублів, якщо родина погодиться ходити в школи окупантів”, – додали у ЦНС.

Загалом російські школи на ТОТ виконують функцію пропагандистських осередків, де звезені вчителі-росіяни насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації. Раніше стало відомо, що росіяни почали перевіряти, чи знають українські діти гімн ворога та чи у школах встановлені окупаційні символи.

Нагадаємо, правоохоронці затримали на Харківщині освітян, які “ожидалі пріхода РФ” і знищили всі українські підручники.