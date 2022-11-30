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На окупованому півдні окупанти вистежують дітей, які не ходять до російських шкіл

Росіяни перевіряють дітей, якщо ті перебувають у навчальний час на вулиці. 

На окупованому півдні окупанти вистежують дітей, які не ходять до російських шкіл
Фото: EPA/UPG

Окупанти намагаються змусити мешканців окупованих територій південних областей України віддавати дітей до російських шкіл.

Про це йдеться на сайті Центру національного спротиву.

Росіяни перевіряють дітей, якщо ті перебувають у навчальний час на вулиці. 

“Також чи навчається дитина в російській школі перевіряють завезені з РФ лікарі під час медоглядів, які влаштували росіяни”, – йдеться у повідомленні.

Також окупанти перевіряють, чи не встановлено на телефонах дітей і їх батьків додатки української онлайн-школи. 

“Зауважимо, що водночас росіяни обіцяють одноразові виплати в 10 тис. рублів, якщо родина погодиться ходити в школи окупантів”, – додали у ЦНС.

Загалом російські школи на ТОТ виконують функцію пропагандистських осередків, де звезені вчителі-росіяни насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації. Раніше стало відомо, що росіяни почали перевіряти, чи знають українські діти гімн ворога та чи у школах встановлені окупаційні символи.

Нагадаємо, правоохоронці затримали на Харківщині освітян, які “ожидалі пріхода РФ” і знищили всі українські підручники.

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