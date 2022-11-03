На бік ворога перейшли працівниця управління освіти та директор навчального закладу.

У Харківській області поліція затримала працівницю управління освіти та директора навчального закладу, які перейшли на бік ворога.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Вони, маючи проросійські погляди, відкрито підтримували дії РФ проти України. З перших днів окупації населених пунктів Великобурлуцької територіальної громади вони почали співпрацювати з ворогом.

“Один із фігурантів – директор навчального закладу – організував викладання освітнього процесу за програмою рф та отримав від окупаційної влади “учєбнікі російского образца”, – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Для поширення пропагандистської антиукраїнської політики він наказав знищити всю українську література та підручники.

Його колега – “спеціалістка” в управління освіти селищної ради – проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців, а на російських каналах розповідала, як “с нєтерпенієм ожидала пріхода рф с 2014 года”.

Їх затримали 1 листопада відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: МВС

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури “директору школи” повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, а “спеціалістці” – за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За колабораційну діяльність чоловікові може загрожувати до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, а жінці – до дванадцяти років позбавлення волі.