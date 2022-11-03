У Харківській області поліція затримала працівницю управління освіти та директора навчального закладу, які перейшли на бік ворога.
Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Вони, маючи проросійські погляди, відкрито підтримували дії РФ проти України. З перших днів окупації населених пунктів Великобурлуцької територіальної громади вони почали співпрацювати з ворогом.
“Один із фігурантів – директор навчального закладу – організував викладання освітнього процесу за програмою рф та отримав від окупаційної влади “учєбнікі російского образца”, – йдеться у повідомленні.
Його колега – “спеціалістка” в управління освіти селищної ради – проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих мешканців, а на російських каналах розповідала, як “с нєтерпенієм ожидала пріхода рф с 2014 года”.
Їх затримали 1 листопада відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За колабораційну діяльність чоловікові може загрожувати до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, а жінці – до дванадцяти років позбавлення волі.відкрила 12 справ проти вчителів-колаборантів у Харківській області. Випадки освітнього колаборанства виявили у низці міст та сіл: Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Борова, Вовчанськ, Хотімля, Яковенково, Грушівка, Бабенково, Великий Бурлук, Малий Бурлук.