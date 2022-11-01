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Оголошено про підозру 225 поліцейським, які зрадили присязі, – Клименко

Загалом перевірили 760 поліцейських, які не виконали наказ і не вийшли з тимчасово окупованих територій.

Оголошено про підозру 225 поліцейським, які зрадили присязі, – Клименко
Фото: tk.media

Наразі оголошено про підозру 225 поліцейським, які зрадили присязі.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Загалом перевірили 760 поліцейських, які не виконали наказ і не вийшли з тимчасово окупованих територій.

Їх звільнили з Національної поліції України. 

“На величезний колектив, 130 тисяч осіб Нацполіції, 225 підозр – цифри, які кожний громадянин України може порівняти. Але хочу сказати, що це давно вже колишні поліцейські. На сьогодні це – злочинці, які мають відповісти перед законом”, – підкреслив голова Нацполіції.

Нагадаємо, Національна поліція України відкрила 12 справ проти вчителів-колаборантів у Харківській області.

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