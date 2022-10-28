У Дніпрі перекрито канал збуту метамфетаміну зі щомісячним обігом 10 млн грн, - ОГ

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури у Дніпрі повідомлено про підозру організатору і шістьом учасникам злочинної організації, яка займалася виготовленням та збутом метамфетаміну.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, мешканець Дніпра організував та залучив до "бізнесу" шістьох знайомих, кожен з яких виконував функції за заздалегідь узгодженим планом. Інгредієнти для виготовлення психотропу завозились контрабандним шляхом з-за кордону. Виготовляли метамфетамін у спеціальній нарколабораторії за місцем мешкання організатора", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що замовлення приймали через месенджер та збували дрібними та гуртовими партіями по всій території області. Щомісячно обіг з реалізації складав близько 10 млн грн.

В межах кримінального провадження правоохоронці одночасно провели 45 обшуків на території області за місцями проживання підозрюваних та в автомобілях, які вони використовували для протиправної діяльності.

Вилучено психотропну речовину, канабіс, спеціальне обладнання, мобільні телефони, банківські карти, зброю, гранати, вісім транспортних засобів та грошові кошти у сумі 700 тис грн.

Учасникам злочинної організації інкримінують контрабанду прекурсорів у великих розмірах, незаконне виготовлення, придбання, зберігання та збут психотропної речовини (ч. 1,2,3 ст. 255, ч. 2,3,5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305, ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, нещодавно СБУ виявила у Києві підпільний склад з понад чотирма тоннами прекурсорів та знешкодила наркокартель на Черкащині. Правоохоронці встановили всіх осіб, причетних до наркобізнесу та задокументували їхні злочини.