СБУ виявила у Києві підпільний склад з понад чотирма тоннами прекурсорів та знешкодила наркокартель на Черкащині

Правоохоронці встановили всіх осіб, причетних до наркобізнесу та задокументували їхні злочини.

СБУ провела спецоперації повязані з розповсюдженням наркотиків. Внаслідок неї у зловмисників було вилучено оптові партії важких наркотиків, прекурсори для їх виготовлення та вогнепальна зброя.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За її інформацією, щомісяця організатори наркобізнесу отримували «прибутки» на понад 2 млн грн.

Так у Києві було ліквідовано схему контрабандного ввезення до нашої держави сильнодіючих речовин, що використовують для виробництва синтетичних наркотиків.

«Під час обшуків у зловмисників виявлено більше 4 тонн прекурсорів, які зберігали на території комерційних складів. Вартість вилученого на чорному ринку становить майже $1 млн», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що до організації злочинної діяльності причетний директор столичної фармкомпанії. Саме він налагодив «імпорт» аналогів димедролу з країн Східної Азії під виглядом компонентів для виготовлення косметичних засобів.

На Черкащині було знешкоджено злочинну організацію, яка створила міжрегіональну мережу масового збуту амфетаміну, A-PVP та мефедрону.

«Вісьмом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів», - інформує спецслужба.

Повідомляється, що лідера і трьох активних учасників наркоугруповання було затримано ще на початку цього року в ході спецоперації СБУ.

Фото: СБУ

У результаті подальших оперативних заходів правоохоронці встановили всіх осіб, причетних до наркобізнесу та задокументували їхні злочини.

За даними слідства, вони здійснювали продаж психотропів у Київській, Черкаській, Донецькій, Одеській, Полтавській та Вінницькій областях.

Наразі слідчими СБУ восьми фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей КК України.

Раніше було повідомлено про підозру трьом харків’янам, які видали за комбікорм для тварин 1,5 т макової соломки. Під час слідчих дій правоохоронці виявили на території складського приміщення у Харкові підпільний цех, де фасували сировину з метою подальшого збуту.