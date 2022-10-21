НАБУ прийшло з обшуками до заступників двох міністрів і радника заступника голови Офісу президента, – УП

НАБУ прийшло з обшуками до заступників міністрів агрополітики та економіки, а також радниці заступника голови Офісу президента. Слідчі дії повʼязані з гуманітарною допомогою, пише УП із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників медіа, обшуки проводяться у першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана та радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко.

"Джерела повідомляють, що обшуки проводилися у середу й четвер в рамках розслідування зловживань, пов’язаних із розподіленням гуманітарної допомоги", – йдеться у матеріалі.

Інші деталі нині невідомі.

Нагадаємо, у вересні найвищих посадовців Запорізької області запідозрили в махінаціях із гуманітарною допомогою. Прізвищ осіб, у яких проходили слідчі дії, правоохоронці не називають. За даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, слідчі дії проводилися у заступниці голови Запорізької військової адміністрації Злати Некрасової та секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Чи було щось знайдено і вилучено в цих посадовців – не розголошується.