Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
У Києві почали відключати електроенергію
У Києві почали відключати електроенергію
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
ГоловнаПраво

НАБУ прийшло з обшуками до заступників двох міністрів і радника заступника голови Офісу президента, – УП

Слідчі дії стосуються гуманітарної допомоги. 

НАБУ прийшло з обшуками до заступників двох міністрів і радника заступника голови Офісу президента, – УП
Тарас Висоцький
Фото: Укрінформ

НАБУ прийшло з обшуками до заступників міністрів агрополітики та економіки, а також радниці заступника голови Офісу президента. Слідчі дії повʼязані з гуманітарною допомогою, пише УП із посиланням на джерела

За даними співрозмовників медіа, обшуки проводяться у першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, заступника міністра економіки Олександра Грибана та радниці заступника керівника Офісу президента Олени Симоненко.

"Джерела повідомляють, що обшуки проводилися у середу й четвер в рамках розслідування зловживань, пов’язаних із розподіленням гуманітарної допомоги", – йдеться у матеріалі. 

Інші деталі нині невідомі. 

Нагадаємо, у вересні найвищих посадовців Запорізької області запідозрили в махінаціях із гуманітарною допомогою. Прізвищ осіб, у яких проходили слідчі дії, правоохоронці не називають. За даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, слідчі дії проводилися у заступниці голови Запорізької військової адміністрації Злати Некрасової та секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Чи було щось знайдено і вилучено в цих посадовців – не розголошується. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також