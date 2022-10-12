Суспільний договір для України: діалог та рефлексія у процесі формування, “генетичний код” та базові права людини в основі

Аспен Інститут Київ продовжує реалізовувати проєкт, присвячений суспільному договору для України. Участь у першому семінарі взяли члени Спільноти та випускники Інституту – лідери сфер державного управління, бізнесу, юриспруденції, науки, медіа. Обмінюючись унікальним лідерським досвідом, думками та ідеями, учасники семінару обговорили явище суспільного договору та особливості його формування в Україні.

Фото: EPA/UPG

Рефлексія, діалог, освіта, толерантність до помилок: як трансформувати суспільний договір

На семінарі прозвучала думка, що будь-яка демократія характеризується внутрішньою динамікою. Суспільство може проходити такі етапи дорослішання:

Лише виконання розпоряджень від влади, якій делегували управління.

Відкриття своєї суб’єктності шляхом дії.

Усвідомлення відповідей на питання на кшталт “Чого я/ми хочу/емо?”.

Зважаючи на процес дорослішання, трансформувати суспільний договір потрібно не лише реакцією на реальні виклики, але й шляхом рефлексії. Крім того, треба розвивати навичку толерувати помилки навчання, а також – вести діалог. Не менш важливою для розвитку нації та формування нових лідерів є освіта. У цьому контексті важливо розуміти, що природна самоеволюція кожного сприятиме і самоеволюції суспільства в цілому.

З іншого боку звучала думка, що суспільний договір відображатиме позиції не лише людей з високим рівнем освіченості. Соціальний контракт буде сумою різних думок громадян, які мають різний досвід, а хтось із них взагалі не матиме жодної експертизи. Тому потрібен або інструмент досягнення спільного знаменника, або лідерство держави та державних інституцій у визначенні шляху розвитку.

Базові права людини, історична традиція, «генетичний код» – основи суспільного договору

Учасники семінару озвучили ідею відобразити у суспільному договорі базові права людини. Серед них: право вільно прожити життя, отримати освіту, реалізуватися в суспільстві задля власного та спільного блага. Ці засади можуть об’єднати всіх та допомогти уникнути деструктивних конфліктів.

Крім того, на думку учасників, у формуванні суспільного договору для України важливу роль відіграватимуть особливості нашого «генетичного коду»: підприємливість, готовність захищати свій дім, любов до порядку та краси. Матиме значення й історична традиція, наприклад, довга історія навчання українських еліт у закордонних університетах або впровадження у містах нашої держави Магдебурзького права.

Також учасники зазначили, що логіка суспільного договору у виконанні своєї ролі кожним членом суспільства. Це яскраво проявилося під час повномасштабного вторгнення Росії. Реалізацію соціального договору можна порівняти з виконанням симфонії оркестром.

Геополітичний аспект суспільного договору

Учасники також дослідили геополітичний аспект суспільного договору. Нації, які – як і люди – теж є нерівними, можна розглядати як частини великої спільноти. У цьому сенсі Україна має долучитися до європейського суспільного договору. Для цього важливо визначити, що наша держава може дати європейській спільноті зі своєї сторони.

Основоположними буде і безпековий аспект суспільного договору. Навіть після перемоги у російсько-українській війні наше суспільство стикатиметься з екзистенційною загрозою з боку північного сусіда. Така загроза може бути драйвером економічних, технологічних інновацій та розвитку загалом.

Нагадаємо, що раніше Аспен Інститут Київ провів дискусію “Про суспільний договір” за участі українських публічних інтелектуалів. З записом дискусії ознайомтеся за посиланням.

Проєкт “Суспільний договір для України” реалізується за підтримки NED (National Endowment for Democracy).