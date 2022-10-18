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Встановлено чотирьох російських військових, які катували українських захисників на Харківщині

Їх утримували у ямі без води та їжі.

Встановлено чотирьох російських військових, які катували українських захисників на Харківщині

Прокуратура встановила чотирьох російських військових, причетних до катувань учасників АТО на базі відпочинку на Харківщині. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО.

Вони надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову і викрали. Утримували їх у ямі на базі відпочинку без води та їжі. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

Підозрювані влаштовували чоловікам допити для отримання інформації про інших жителів смт Борова, які брали участь в АТО в період 2014–2015 років. Після катувань російські військові відпустили потерпілих.

Після деокупації Харківщини чотири російських військовослужбовці потрапили у полон. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на деокупованій Харківщині правоохоронці ексгумували більше 600 тіл цивільних громадян.

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