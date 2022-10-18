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На деокупованій Харківщині правоохоронці ексгумували більше 600 тіл цивільних громадян

Не всіх загиблих вдається одразу ідентифікувати.

На деокупованій Харківщині правоохоронці ексгумували більше 600 тіл цивільних громадян
Фото: Пресслужба Нацполіції

На звільненій від російських окупантів Харківщині продовжується фіксація злочинів росіян, зокрема роботи з ексгумації тіл загиблих

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

“Фактично на території Харківської області ми вже ексгумували понад 600 тіл загиблих. Їх не одразу вдається ідентифікувати, бо з цим є проблема. Зокрема, ідентифікація здійснюється через ДНК-аналіз, тут працюють спеціальні лабораторії. Так, наші міжнародні партнери якраз допомогли нам щодо цього, щоб швидко можна було це робити, але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи – на місця, щоб встановити хто саме є закатованим”, - розповів Монастирський.

Він додав, що у цьому питанні до правоохоронців звертаються родичі, у яких беруть зразки ДНК та потім порівнюють їх. Впродовж певного часу особу закатованого може встановити поліція.

Монастирський зазначив, що на територіях, звільнених від РФ, правоохоронці зустрічають приблизно однакове - катівні у підвалах та масові поховання.

Катують не лише цивільних, а й полонених українських військових, уточнив міністр.

Нагадаємо, 17 жовтня поліція із залученням судмедексперта провела ексгумацію тіл трьох мешканців села Черкаські Тишки на Харківщині. 

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