Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і на російський терор подіє так само.

Сьогодні був важкий день. Ранок нової російської терористичної атаки. Години розбору завалів і ліквідації наслідків ударів. Вечір боїв за Україну й новин для України.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Відбувся черговий етап звільнення наших людей із російського полону – вдалося повернути 108 українок. Офіцерів, сержантів, рядових. Армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонниці. 96 – військовослужбовиці, із них 37 – евакуйовані з «Азовсталі». 12 – цивільні. Є серед звільнених сьогодні й ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо – усіх маємо повернути. І повернемо”, - пообіцяв президент.

Він додав, що команда, котра займається обмінами, продовжує цю роботу: Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець та інші.

“Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую й усім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон.

Що більше російських полонених буде в нас, то швидше ми зможемо звільнити наших героїв. Про це має пам'ятати кожен український воїн, кожен командир на передовій”, - наголосив Володимир Зеленський.

Президент України нагадав, що протягом усього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам все ж вдалося сьогодні влучити. У Києві вони вбили молоду родину, поціливши у житловий будинок іранським “Шахідом”. Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці... Володимир Путін може записати собі чергове “досягнення” – убив іще одну вагітну жінку.

Загалом чотири людини вбито тільки цим “Шахідом”. Були й інші влучання. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами цієї ночі та вранці.

“Просто зараз відбувається нова російська атака дронами – є збиття.

Світ може й повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України в засобах протиповітряної й протиракетної оборони, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин з 9-ї вечора неділі вдалося знищити 37 іранських “Шахідів” і кілька крилатих ракет”, - розповів голова держави.

Володимир Зеленський наголосив, що аби гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем.

І це не тільки український інтерес. Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться й уся ця війна. Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй терор? Щоб тиснути – тиснути на нас, на Європу, на весь світ.

“Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і на російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир”, - запевнив Зеленський.

Він подякував всім нашим бійцям Повітряних сил, зенітникам, іншим воїнам, які залучені до протидії російським атакам, і зазначив, що кожна збита російська ракета і кожен знищений дрон – це врятовані життя. Також президент подякував усім, хто залучений до ліквідації наслідків ударів терористів: нашим рятувальникам, поліцейським, лікарям, енергетикам, комунальникам, очільникам місцевого самоврядування, урядовцям і представникам бізнесу, хто допомагає.

“Сьогоднішній російський обстріл ракетами й дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО і ПРО. Але для цього наша єдність має бути й надалі максимальною. Зважайте, будь ласка, на прохання енергетиків і свідомо споживайте електрику в години пікового навантаження на енергосистему. Це дасть змогу всій країні пройти цей період стабільніше”, - нагадав президент.

Володимир Зеленський закликав допомагати місцевим громадам ліквідовувати наслідки терористичних ударів, якщо у вашого бізнесу є така можливість. Піклуватись про тих своїх знайомих і сусідів, хто залишається наодинці й потребує уваги чи допомоги, зокрема про людей літнього віку. І обов'язково дякувати тим, хто залучений до захисту нашої держави та до ліквідації наслідків ударів терористів, хто підтримує нормальне життя попри будь-які намагання Росії його зламати.

“Наша з вами єдність, наша з вами увага одне до одного, наша з вами здатність боротися й працювати разом заради спільних інтересів – це гарантія української перемоги й поразки терористів. Немає в Ірані чи деінде такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює, за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу”, - підкреслив президент.

Сьогодні Володимир Зеленський говорив з президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів, подякував за підтримку України, зокрема на рівні ООН та інших міжнародних організацій. Сторони предметно обговорили створену Росією загрозу глобальній продовольчій безпеці.

“Я запевнив пана Президента, що Україна може й буде залишатися гарантом продовольчої, а отже, й соціальної стабільності усіх наших партнерів”, - розповів президент, і повідомив про важливі переговори, що заплановані цього й наступного тижня, про подальшу оборонну й фінансову підтримку нашої країни.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш глибоко занепокоєний продовженням ракетних обстрілів і атак російських безпілотників на українські міста, зокрема Київ.