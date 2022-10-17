Генсек ООН глибоко занепокоєний ракетними обстрілами і атаками російських безпілотників на українські міста

В ООН зазначають, що ці удари призвели до руйнувань житлових і цивільних районів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш глибоко занепокоєний продовженням ракетних обстрілів і атак російських безпілотників на українські міста, зокрема Київ.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на речника Генсека ООН Стефана Дюжарріка, передає кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

“Ці удари призвели до значних руйнувань житлових і цивільних районів, у тому числі критично важливої енергетичної інфраструктури, та спричинили численні смерті й поранення. Генеральний секретар закликає до негайного припинення атак та деескалації”, - заявив речник.

Він додав, що внаслідок атак безпілотників у Києві та інших місцях по всій країні вбито й поранено 60 цивільних осіб.

Речник Генсека ООН зазначив, що у Києві дрони пошкодили кілька житлових будинків. Крім того, у Миколаєві вони спричинили пожежі, завдавши шкоди складам із соняшниковою олією та фармацевтичними препаратами.

Він додав, що атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в центрі та на півночі України призвели до порушення енергопостачання сотень міст і сіл.

Нагадаємо, з вечора неділі 16 жовтня Росія випустила по Україні 43 дрони-камікадзе, з них 37 удалося збити.