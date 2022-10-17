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У російському місті Єйськ на багатоповерхівку впав Су-34, який перевозив боєкомплект, є загиблі (оновлено)

На місці події зафіксували серію вибухів, почалася сильна пожежа.

У російському місті Єйськ на багатоповерхівку впав Су-34, який перевозив боєкомплект, є загиблі (оновлено)
Фото: Telegram/Оперативний ЗСУ

У місті Єйськ Краснодарського краю Росії на житловий будинок упав військовий літак, який перевозив боєкомплект, повідомляє Meduza.

Су-34, наповнений боєкомплектом, упав на багатоповерховий житловий будинок. На місці події зафіксували серію вибухів.

Наразі відомо, що постраждало близько півтора десятка квартир. Полум'я охопило чотири поверхи.

У російському Міноборони повідомили, що в літака загорівся один із двигунів. Су-34 упав, набираючи висоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Оновлення 20.17. ЗМІ країни-агресора повідомляли про двох загиблих і 15 госпіталізованих.

Нагадаємо, днями в Бєлгородській області на полігоні сталася стрілянина. Повідомлялося про щонайменше 11 загиблих.

Згодом у цій же області спалахнула нафтобаза.

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