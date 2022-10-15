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В російській Бєлгородській області чергова пожежа

Все більше пожеж у Бєлгородській області.

В російській Бєлгородській області чергова пожежа
Фото: Грунт

У російській Бєлгородській області горить нафтобаза. Місцева влада заявляє про обстріл.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

“У нас знову обстріл. Один із снарядів потрапив до нафтобази на території Білгородського району”, - написав він.

 

Гладков додав, що МНС бореться із вогне, і загрози поширення немає. 

Фото: В'ячеслав Гладков

Нагадаємо, вчора на електропідстанції у російському Бєлгороді виникла пожежа. Напередодні у Бєлгородському районі Росії, що неподалік від українського кордону, підірвали склад із боєприпасами.

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