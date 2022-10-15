Обстріл "був заточений на максимальну шкоду мирним жителям", заявили у РВА.

Вже відомо про п'ятьох поранених внаслідок обстрілу Нікополя вранці в суботу, 15 жовтня.

Про це повідомляє у Telegram голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Важка ніч та ранок для району. Два поранених вночі та, за уточненими даними, п'ять поранених мешканців Нікополя зранку. На щастя, без загиблих", - розповів він.

Як додав Євтушенко, ранковий обстріл вулиць мирного міста "був заточений на максимальну шкоду мирним жителям".

Фото: ТГ-канал Євгена Євтушенка

Нагадаємо, що росіяни усю ніч 15 жовтня гатили по Нікопольському району «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією. У Нікополі поранено двох людей, вони у лікарні. У місті пошкоджені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, кілька офісів, газогін та лінії електропередач.

У ніч проти суботи над Дніпропетровською областю було збито п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".