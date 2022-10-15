У п'ятницю, 14 жовтня, через Маріуполь проїхала колона російської військової техніки, що скупчується біля населеного пункту Розівка.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

“Колонна техніка за вчора. Не викладали, доки повністю не відстежили. Техніка приїхала з боку Новоазовська та через місто – до Розівки. За нашою інформацією з місця, наразі росіяни збирають сили у Розівці та навколишніх селах. У Солодководному - велике скупчення, заселилися там у школі і намагаються ставити техніку ближче до будинків. Здебільшого - кадировці, проте було багато мобіків”, - написав Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють Донеччину і не полишають спроб вийти на адмінкордон області.