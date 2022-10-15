Перша група українських військових незабаром поїде на лікування до Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що перша група українських військових має відправитися на лікування до країни вже на початку листопада.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Армія.Inform.

«Наразі ми очікуємо, що перша група українських військовослужбовців вирушить до Нідерландів на початку наступного місяця. Наступного року ми також маємо намір надати допомогу пораненим українським військовим», - сказала вона.

Оллонгрен зазначила також, що Нідерландам, та й усій Західній Європі «пощастило» не знати такої війни, яка зараз відбувається в Україні.

«Кожна війна дає уроки, які варто вивчити, незалежно від того, наскільки серйозним є збройний конфлікт сам собою. Нам пощастило в Нідерландах і, власне, в Західній Європі, що ми не зазнали війни такого типу, яку ми бачимо в Україні сьогодні. Тож ми прискіпливо стежимо за розвитком подій, тактикою та використанням матеріальних засобів і намагаємося включити те, що бачимо й навчальні власні тренування. Таким чином бойовий досвід ЗСУ може сприяти нашим адаптаційним і військовим можливостям", - додала міністр.

Нагадаємо, що Нідерланди планують посилити військову допомогу Україні. Зокрема Україна отримає від Нідерландів ракети для систем ППО і ПРО на суму 15 млн євро.