Оснащення мобілізованих росіян гірше, ніж у раніше розгорнутих підрозділах окупантів, - британська розвідка

Середній рівень спорядження мобілізованих росіян майже напевно нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ.

Про це йдеться в звіті британської розвідки у Twitter.

Відзначається, що багатьом резервістам, ймовірно, доведеться купувати бронежилети за власні кошти.

Зокрема бронежилет 6Б45, який повинен бути виданий стройовим підрозділам в рамках програми індивідуальної екіпіровки "Ратник". Цей жилет продається в російських інтернет-магазинах за ціною 40 тисяч рублів (приблизно 640 доларів США) у порівнянні з квітневими цінами, коли такий бронежилет коштував всього 12 тисяч рублів (приблизно 190 доларів США).

Корупція і погана логістика залишаються одними з основних проблем російської армії, звертають увагу в розвідці.

Нагадаємо, що за оцінкою командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Сергія Наєва, російська влада буде і надалі збільшувати кількість мобілізованих, вона має до 2 млн людей, які нещодавно були звільнені з військової служби, але брали участь у тренуваннях, військових зборах.