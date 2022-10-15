​Зеленський присвоїв звання Героя України 99-річному воїну УПА Симчичу

Мирослав Симчич був сотенним УПА, за що відбув 32 роки у радянських концтаборах.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" 99-річному сотенному Української повстанської армії, політв’язню радянських концтаборів Мирославу Симчичу.

Відовідний указ опублікований на сайті президента.

Сотника УПА відзначено найвищою нагородою "за героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги у становленні Української державності, багаторічну плідну громадську діяльність".

99-річний Мирослав Симчич (псевдо "Кривоніс") був сотенним УПА, за що відбув 32 роки у радянських концтаборах. Він проживає у Коломиї Івано-Франківської області, де встановили пам’ятник воїну УПА, на якому написано, що Мирослав Симчич є прообразом усіх українських героїв. У 2013 році йому присвоєно звання "Почесний громадянин Львова".

Найбільше Симчич відомий за боєм під селом Космач на Прикарпатті 1945 року, коли був знищений батальйон НКВС на чолі з генералом Сергієм Дергачовим.

1948 року Симчича заарештували і засудили до 25 років таборів у Магаданській області. Там він сидів до 1955 року, після чого його перевели в містечко Єлець. 1963 року у зв'язку з хрущовською відлигою Симчичу скоротили термін до 15 років і звільнили.

1968 року Симчича заарештували знову, бо з'ясувалося, що він був не рядовим бійцем, а сотником. Удруге він вийшов на волю лише 1985 року.

У 2005 році президент Віктор Ющенко нагородив Симчича орденом "За заслуги" 3 ступеня.

Нагадаємо, вжовтні минулого року Львівська міськрада попросила Зеленського присвоїти Симчича звання Героя України. Відповідне звернення також підписали громадські організації Львівщини та військовослужбовці.