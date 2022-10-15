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Резервне живлення ЗАЕС вдалось відновити, - МАГАТЕ

Персонал ЗАЕС працює в дуже складних умовах.

Резервне живлення ЗАЕС вдалось відновити, - МАГАТЕ
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Українським інженерам вдалося відновити резервне живлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Наявність резервної зовнішньої електроенергії через розподільний пристрій сусідньої теплоелектростанції забезпечує найбільшу атомну електростанцію в Європі буфером, якщо підключення до її останньої діючої лінії електропередач 750 кіловольт (кВ) буде знову перервано”, - повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. 

Він додав, що персонал ЗАЕС працює в дуже складних умовах, але робить усе можливе, щоб підтримати крихку ситуацію з електропостачанням. 

Втім, загальна ситуація з ядерною безпекою залишається нестабільною, наголосив Гроссі.

Нагадаємо, на атомну електростанцію завезли додаткові запаси дизпалива для 20 дизель-генераторів. Їх доставили сім вантажівок: 5 із Запоріжжя, 2 - окупованої росіянами території. Раніше Гроссі повідомив, що після переговорів з представниками України та Росії намітився прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС.

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