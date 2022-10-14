У перемовинах щодо створення захисної зони для ЗАЕС є прогрес, - глава МАГАТЕ

Ситуація на станції неприйнятна, потрібні негайні дії для її захисту.

Після переговорів гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з представниками України та Росії намітився прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС.

Про це повідомив сам Гроссі у Twitter.

"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна і нам потрібні негайні дії для її захисту", - написав він.

Нагадаємо, 12 жовтня до Києва прибув очільник МАГАТЕ. Напередодні він зустрівся з Володимиром Путіним.

Вчора Гроссі й Кулеба обговорили створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС. Зустріч відбулася в одному з укриттів Києва.