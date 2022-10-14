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Жителів Київщини попереджають про вибухи: тривають навчання саперів

Також в області тривають планові роботи з розмінування територій.

Жителів Київщини попереджають про вибухи: тривають навчання саперів
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Сьогодні, 14 жовтня, у Вишгородському районі Київської області проходять навчання для саперів.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Також в області тривають планові роботи з розмінування територій.

Знищення вибухонебезпечних предметів сьогодні пройде в Бучанському районі з 10:00 до 12:00 та у Вишгородському районі з 14:00 до 17:00.

Нагадаємо, за даними ДСНС, на повне розмінування України знадобиться від 5 до 10 років.

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