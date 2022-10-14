Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
​ДБР назвало попередні причини падіння українського літака на Вінниччині
​ДБР назвало попередні причини падіння українського літака на Вінниччині
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни всю ніч атакували Дніпропетровщину з різної зброї, - ОВА

У Синельниківському районі постраждав 51-річний чоловік, він у лікарні.

Росіяни всю ніч атакували Дніпропетровщину з різної зброї, - ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровську область із різної зброї.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

Він також зазначив, що захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік, він у лікарні. Зруйноване промислове підприємство та оселі людей.

"Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами. Попередньо, люди не постраждали", - додав Резніченко.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередачі.

Нагадаємо, вчора понад 20% енергетичної інфраструктури Дніпра та області були пошкоджені внаслідок масованих ракетних ударів росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також