Росіяни всю ніч атакували Дніпропетровщину з різної зброї, - ОВА

У Синельниківському районі постраждав 51-річний чоловік, він у лікарні.

Російські окупанти всю ніч атакували Дніпропетровську область із різної зброї.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

Він також зазначив, що захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік, він у лікарні. Зруйноване промислове підприємство та оселі людей.

"Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували «Градами», важкою артилерією та дронами. Попередньо, люди не постраждали", - додав Резніченко.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередачі.

Нагадаємо, вчора понад 20% енергетичної інфраструктури Дніпра та області були пошкоджені внаслідок масованих ракетних ударів росіян.