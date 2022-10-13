Понад 20% енергетичної інфраструктури Дніпра та області були пошкоджені внаслідок масованих ракетних ударів, - Лукашук

Світло відновили в усіх громадах Дніпропетровщини та Дніпрі. На місцях створюють пункти обігріву на випадок нових відключень.

Про це на брифінгу повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає кореспондент LB.ua.

«Внаслідок масованих ракетних ударів постраждали місто Дніпро та райони області, де знаходиться наша енергетична критична інфраструктура. Пошкодження становлять понад 20%. У нас була велика загроза, що частина області взагалі буде відключена від світла. Але всі енергетики, обласні комунальні служби та ДТЕК спрацювали дуже чудово. Ми звернулися до усіх громад щодо виключення освітлення у пікові навантаження… Щоб ці дні ми змогли пройти у спокійному режимі», - заявив він.

Зараз у місті та усіх громадах області енергопостачання відновлено. За добу також були відремонтовані пошкоджені дороги, відновлено рух транспорту. Відновлена одна зі зруйнованих ракетним ударом зупинок громадського транспорту. Однак відновити повністю автопарк 150 автобусів ще не вдалося. Хоча влада столиці вже передала Дніпру певну кількість таких автобусів.

Він запевнив, що в області вже готуються до опалювального сезону та до можливих нових відключень через атаки окупантів.

«Є розроблені плани на випадок надзвичайної ситуації… В районах, що межують із зонами бойових дій, де може прилетіти, там вже заготовлена не одна тисяча дров, щоб людей можна було обігріти. Сплановані пункти обігріву людей. Ведемо роботу з нашими людьми, громадами про те, що можуть бути ситуації з продовженням обстрілів ворогом об'єктів критичної інфраструктури. Тому декілька днів не може бути світла. Всі розуміють це. Та всі до цього готові. Більш детально ми не будемо розкривати цю інформацію, бо цього не можна робити. Але область готова до таких викликів», - запевнив він.

За його словами, на жаль, внаслідок атак з 10 жовтня загинули 5 цивільних та 31 - постраждали.

«Отже, мета цих ударів усім зрозуміла», - підкреслив він.

Крім того, Лукашук повідомив, що Нікопольський район області обстрілюють майже щодня.

«Наразі у місті Нікополі зруйновано понад тисячу приватних будинків та фактично 500 зруйнованих чи уражених багатоповерхівок… Внаслідок нічного удару сьогодні постраждав чоловік 59 років, у нього ураження осколками», - додав він.

Нагадаємо, уночі росіяни гатили з «градів» і важкої артилерії по двох громадах на Дніпропетровщині. Окупанти п’ять разів обстріляли Дніпропетровську область. Важкі поранення отримав чоловік.