Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину у Дніпропетровській області “градами” і важкою артилерією.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані. У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються. В інших районах ніч з тривогою, та без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, учора вранці росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Кам’янського району Дніпропетровщини.