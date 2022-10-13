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Уночі росіяни гатили з “градів” і важкої артилерії по двох громадах на Дніпропетровщині

Окупанти п’ять разів обстріляли Дніпропетровську область. Важкі поранення отримав чоловік. 

Уночі росіяни гатили з “градів” і важкої артилерії по двох громадах на Дніпропетровщині
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину у Дніпропетровській області “градами” і важкою артилерією.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Найбільше постраждав Нікополь.Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані. У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються. В інших районах ніч з тривогою, та без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, учора вранці росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Кам’янського району Дніпропетровщини. 

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