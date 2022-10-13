Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
ЗСУ звільнили селище Червоне на Херсонщині
ЗСУ звільнили селище Червоне на Херсонщині
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
ГоловнаСуспільствоВійна

​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе ворога

Авіація підтримує наступальні дії української армії.

​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе ворога
Ка-52
Фото: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

За минулу добу зенітно-ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ ліквідувала п’ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два Zala Ланцет.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

“Винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил продовжує підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках”, - йдеться у повідомленні.

 

Повітряна авіація завдає ударів по засобах ППО противника, взводних та ротних опорних пунктах, логістиці, польових складах пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, живій силі та скупченню військової техніки окупаційних військ.

Нагадаємо, росіяни завезли на Херсонщину інструкторів з Ірану. Вони навчають окупантів користуватися дронами-камікадзе і контролюють запуск дронів по цивільних об’єктах України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також