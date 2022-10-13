​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе ворога

За минулу добу зенітно-ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ ліквідувала п’ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два Zala Ланцет.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

“Винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил продовжує підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках”, - йдеться у повідомленні.

Повітряна авіація завдає ударів по засобах ППО противника, взводних та ротних опорних пунктах, логістиці, польових складах пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, живій силі та скупченню військової техніки окупаційних військ.

Нагадаємо, росіяни завезли на Херсонщину інструкторів з Ірану. Вони навчають окупантів користуватися дронами-камікадзе і контролюють запуск дронів по цивільних об’єктах України.