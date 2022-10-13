Великобританія надасть Україні ракети для систем NASAMS, – Воллес

Великобританія надасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони, які можуть збивати крилаті ракети ворога.
Про це британський міністр оборони Бен Воллес оголосив напередодні засідання НАТО в Брюсселі в четвер, 13 жовтня.
Такою є реакцією британців на масовані обстріли українських міст цього тижня.
Передові ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM, які будуть надані найближчими тижнями, можуть використовуватися, зокрема, з системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними США.
Британці також передадуть сотні ракет для ППО інших типів, додаткові безпілотники та 18 гаубиць.
“Останні невиборкові удари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Отже, сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM до України”, – сказав міністр оборони Сполученого Королівства.отримає від Нідерландів ракети для ППО на 15 млн євро.
Про надання Україні додаткових систем ППО говорили під час шостого засідання Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн” 12 жовтня.