Великобританія надасть Україні ракети для систем NASAMS, – Воллес

Великобританія надасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони, які можуть збивати крилаті ракети ворога.

Про це британський міністр оборони Бен Воллес оголосив напередодні засідання НАТО в Брюсселі в четвер, 13 жовтня.

Такою є реакцією британців на масовані обстріли українських міст цього тижня.

Передові ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM, які будуть надані найближчими тижнями, можуть використовуватися, зокрема, з системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними США.

Британці також передадуть сотні ракет для ППО інших типів, додаткові безпілотники та 18 гаубиць.

“Останні невиборкові удари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Отже, сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM до України”, – сказав міністр оборони Сполученого Королівства.

Про надання Україні додаткових систем ППО говорили під час шостого засідання Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн” 12 жовтня.