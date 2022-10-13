Комікс починається з того, як королівський пасічник сповіщає вулик палацу про смерть королеви.

Життя королеви Великобританії Єлизавети II показали у новому коміксі від “TidalWave Comics”, який розповідає про її публічне та приватне життя, важливі події, сімейні скандали та кризи.

Про це пише Reuters.

“30-сторінковий глянець, частина видавничої серії “Данина”, починається з того, як королівський пасічник сповіщає вулик палацу про смерть королеви, що є багатовіковою традицією, яка ґрунтується на забобонах щодо виробництва меду”, – йдеться у повідомленні.

Фото: TidalWave Productions/Handout via REUTERS

Фото: TidalWave Productions/Handout via REUTERS

Фото: TidalWave Productions/Handout via REUTERS

Фото: TidalWave Productions/Handout via REUTERS

Фото: TidalWave Productions/Handout via REUTERS

Фото: TidalWave Productions/Handout via REUTERS

“Я хотів почати з малого – легенди про бджіл – і закінчити великим – похоронами, які переглянули мільйони людей у всьому світі. Це був належний спосіб описати її 70-річне правління”, – цитує видання автора коміксу.Книга, випущена в середу, доступна в цифровому вигляді та у твердій та м’якій обкладинках.Нагадаємо, Королева померла 8 вересня у віці 96 років, її поховали поряд з її чоловіком принцом Філіпом 19 вересня.