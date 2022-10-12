Кабмін підтримав рішення Держкіно по ліквідації Довженко-Центру

Кабінет міністрів оприлюднив відповідь на петицію громадян щодо скасування реорганізації Довженко-Центру. Петиція набрала більше 25 тис голосів, тому Кабмін був зобов’язаний розглянути її.

У відповіді за підписом прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля зокрема наголошується, що Довженко-Центр не є архівною установою, а тому фільмофонд (яким опікувався Центр та навколо якого вибудовувалась його діяльність) має бути переданий іншій структурі. Також вказується, що діяльність Центру є збитковою та що державне підприємство “Українська анімаційна студія” буде правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків Центру.

Водночас, Кабмін доручив Держкіно додатково опрацювати питання, викладені у петиції.

Довженко-Центр відповів на це рішення Кабміну. “Ми дуже здивовані, чому Кабмін так довго зволікав з реакцією на петицію, якщо у своїй відповіді він повторив, місцями дослівно копіюючи, усі маніпулятивні тези Держкіно, - йдеться у заяві Центру. - Така відповідь на петицію ー це відвертий і цинічний плювок в обличчя українській громадськості, кіноспільноті, нашим міжнародним партнерам.”

Нагадаємо, у серпні Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Згідно з наказом Держкіно, всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі “Науковий центр кінематографії України”, основним видом діяльності якої за даними ЄДРПОУ є “вища освіта”. Зі структури Центру має бути виокремлено Державне підприємство “Українська анімаційна студія”, до якої будуть передані авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. Команда Центру та провідні культурні інституції України виступили проти цього рішення. Проти нього висловились також Громадська рада при Держкіно та Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.