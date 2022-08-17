Держкіно планує ліквідувати Довженко-Центр

Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Про це повідомила пресслужба Довженко-Центру.

Згідно з наказом Держкіно, всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі “Науковий центр кінематографії України”, основним видом діяльності якої за даними ЄДРПОУ є “вища освіта”. Зі структури Центру має бути виокремлено Державне підприємство “Українська анімаційна студія”, до якої будуть передані авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. Співробітників Центру має бути повідомлено про можливе звільнення.

Ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обґрунтувало таке своє рішення. Не обґрунтований також намір розділити цілісну колекцію Довженко-Центру, що формувалась з 1960-х років, між різними структурами.

У наказі про реорганізацію немає окремої згадки про кіноархівну та музейну колекції Довженко-Центру, котрі є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства. Де-факто, рішення про реорганізацію означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Адже відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає “Науковому центру кінематографії України” – установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича в 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату та відповідних компетенцій.

Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10000 найменувань (більше 60 000 одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF). Колекція Довженко-Центру є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва.

Для збереження, розвитку і популяризації кіномистецтва в структурі Довженко-Центру діють Фільмофонд, Кіноархів та Музей кіно, Медіатека, видавництво, книгарня, кіносценічний простір “Сцена 6”, кінолекторій та єдина в Україні кінокопіювальна лабораторія з цілісним плівково-цифровим циклом. Така структура відповідає світовим стандартам діяльності інстутуцій, що працюють з кінематографічною спадщиною.

Нагадаємо, в середині липня Довженко-Центр перейшов у підпорядкування Держкіно. До цього він підпорядковувався Мінкульту.