Одеса оголосила архітектурний конкурс на облаштування Театральної площі

На його організацію виділять 250 тисяч гривень.

В Одесі пройде конкурс архітектурних проєктів облаштування Театральної площі. Про це повідомляє Думська з посиланням на рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради.

На проведення конкурсу місто планує виділити 250 тисяч гривень. Із них 125 000 грн отримають переможці, 60 000 грн та 40 000 грн – друге та третє місця, решту 25 000 грн журі може розподілити на заохочувальні призи для інших конкурсантів.

Конкурс триватиме від 19 вересня 2022 року до 27 січня 2023 року. До участі запрошують архітекторів, дизайнерів, студентів, авторські колективи, фахівців у сфері містобудування, урбаністів.

Зокрема, конкурсанти мають надати пропозиції щодо переміщення Дошки пошани героїв соціалістичної праці Одещини та Дошки пошани героїв Радянського Союзу Одещини на інше місце, адже організатори наголосили на необхідності усунення елементів соціалістичного реалізму. Конкурсантів заохочують використовувати стилістику кінця ХІХ сторіччя, уникати малих архітектурних форм, сучасних матеріалів оздоблення та об’єктів монументально-прикладного мистецтва.

До складу журі конкурсу увійдуть директор Департаменту культури та туризму міськради Олександр Тиховський, в. о. керівника управління з охорони об’єктів культурної спадщини Віталій Бабін, в. о. директора Департаменту архітектури Тетяна Боринська, заслужений архітектор України Юрій Бєліков, заслужений художник України Михайло Рева, директор архітектурно-мистецького інституту Академії будівництва та архітектури Валерій Уреньов, історик та краєзнавець Михайло Пойзнер та начальник УКБ Борис Панов.

Театральна площа розташована в історичному центрі міста, між провулком Чайковського, сквером Пале-Рояль, музеєм флоту та двома внутрішніми кутами, утвореними Ланжеронівською та Рішельєвською вулицями. Вперше назва «Театральна» з'явилася 1809 року, після відкриття тут міського театру. До будівництва сучасної театру Опери і балету назва «Театральна площа» приписувалася великому відкритому майданчику перед портиком першого театру, який було знищено пожежею 1873 року.

Сучасний вигляд площа прийняла вже після Другої світової війни, коли було ухвалено рішення знести будинки під першими номерами, які значно постраждали під час бомбардувань Одеси перед заняттям міста радянськими військами. У 1952 році на Театральній з'явилися дошки з іменами передовиків виробництва та стенди з показниками «соціалістичних досягнень». 1964-го року відкрили меморіал з іменами героїв Радянського Союзу.

Нагадаємо, герб СРСР з київської Батьківщини-матері можуть почати демонтувати приблизно через пів року.